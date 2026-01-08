Ci si avvia verso uno scudetto che rischia di essere condizionato dalla dittatura del Var Corbo
Antonio Corbo su Repubblica Napoli analizza il pareggio contro il Verona, affrontando aspetti tecnico-tattici e arbitrali. Con l’obiettivo di offrire un’analisi equilibrata, il suo commento si concentra sulle possibili influenze del VAR sulla corsa allo scudetto, evidenziando i rischi e le sfide che questa tecnologia può rappresentare nel contesto del campionato italiano.
Antonio Corbo su Repubblica Napoli analizza il pareggio interno contro il Verona, da un punto di vista tecnico-tattico ma anche dal punto di vista arbitrale. Scrive Corbo: Verona 13 punti. Napoli 38 con una partita in meno. Ieri ne ha persi due, ma questo controverso pareggio lascia qualche certezza e una sensazione da incubo. Le prime, ha ancora una buona capacità di reagire alle avversità e una rassicurante condizione a quattro giorni dalla supersfida all’Inter. C’è però anche qualcosa di indimostrabile, sfuggente, discutibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Ci si avvia verso uno scudetto che rischia di essere condizionato dalla dittatura del Var (Corbo).
