Questa Champions condiziona in chiave economica il futuro del Napoli è lontana la gioia della festa scudetto Corbo

Ilnapolista.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scrive Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica: Il secondo scudetto consecutivo sembra un obbligo per la capolista della serie A. Un obiettivo da non fallire, ora che diventa accidentato il percorso in Champions. Dannoso e mesto il pareggio in una serata che sconfina in rimorsi e disillusioni. Un momentaccio che il primato di infortuni pesantemente determina. L’Eintracht si fidava della classifica. Dimessa come può essere l’ottava squadra della Bundesliga, entra temendo una immediata superiorità della capolista della serie A italiana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

questa champions condiziona in chiave economica il futuro del napoli 232 lontana la gioia della festa scudetto corbo

© Ilnapolista.it - Questa Champions condiziona in chiave economica il futuro del Napoli, è lontana la gioia della festa scudetto (Corbo)

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Champions Condiziona Chiave Economica