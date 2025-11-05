Questa Champions condiziona in chiave economica il futuro del Napoli è lontana la gioia della festa scudetto Corbo
Scrive Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica: Il secondo scudetto consecutivo sembra un obbligo per la capolista della serie A. Un obiettivo da non fallire, ora che diventa accidentato il percorso in Champions. Dannoso e mesto il pareggio in una serata che sconfina in rimorsi e disillusioni. Un momentaccio che il primato di infortuni pesantemente determina. L’Eintracht si fidava della classifica. Dimessa come può essere l’ottava squadra della Bundesliga, entra temendo una immediata superiorità della capolista della serie A italiana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
