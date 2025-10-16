Musei e musica la Notte è davvero d’Oro Sabato la città mostra tutte le sue bellezze

Sabato Ravenna si illumina con la Notte d'Oro, l'appuntamento che anche quest'anno trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico diffuso. Musica, spettacoli, mostre, inaugurazioni, monumenti aperti, visite guidate e attività dedicate a tutte le età offriranno a cittadini e visitatori l'opportunità di vivere la città in un'atmosfera speciale, tra festa e cultura. In programma anche numerose visite guidate: Palazzo Merlato, sede del municipio, aprirà le sue porte per visite guidate gratuite, in italiano, dalle 18 alle 22 (ultimo ingresso alle 21.40) senza prenotazione e con partenze ogni 20 minuti; alla biblioteca Classense sarà visitabile la mostra 'La Libreria dei Camaldolesi a Ravenna.

Notte bianca a Lucca, conto alla rovescia. Il 30 agosto musei e torri aperte e la magia dei droni - Lucca, 6 agosto 2025 – Visite guidate anche alle antiche Porte delle Mura – aperte le casermette e i sotterranei – e lo spettacolo clou dei droni che in cielo, da Piazzale Arrigoni, disegneranno la ...

Notte bianca... e cultura. Musei e palazzi aperti - Conto alla rovescia in vista della Notte Bianca di Lucca, che sabato 30 agosto torna con l'edizione numero 12 della sua storia.