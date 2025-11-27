Musei in Musica 2025 | il Polo Museale Sapienza apre undici musei tra arte scienza e concerti live
Il Polo Museale Sapienza (PMS) parteciperà all’edizione 2025 di Musei in Musica, in programma sabato 29 novembre 2025, con un ricco calendario di eventi che animeranno la Città universitaria dalle 20.00 alle 24.00. Per l’occasione, l’Ateneo aprirà gratuitamente undici musei universitari, che ospiteranno non solo mostre e visite guidate, ma anche concerti di musica jazz, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
