Moviola Napoli-Verona Bergonzi | Non c' è fallo di Buongiorno Su Hojlund non c' è certezza la tocchi con la mano
Nel match Napoli-Verona, gli episodi da moviola sollevano diverse questioni, in particolare riguardo alle decisioni del VAR. Bergonzi ha confermato che non c’è stato fallo di Buongiorno e che su Hojlund non ci sono certezze sul tocco con la mano. Questi episodi saranno al centro di molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando l’importanza delle valutazioni arbitrali in partite di alta rilevanza.
Gli episodi da moviola di Napoli-Verona faranno molto discutere, in particolare le decisioni che hanno visto protagonista il Var. Nel corso della trasmissione Rai “La nuova Ds”, l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato gli episodi relativi al calcio di rigore concesso al Verona nel primo tempo e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
