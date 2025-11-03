Moviola Verona Inter Bergonzi a sorpresa | Decisione al limite di Doveri su Bisseck non è chiara occasione da gol ma io avrei dato rosso per un altro motivo

Inter News 24 Moviola Verona Inter, Bergonzi a sorpresa: «Decisione al limite di Doveri su Bisseck, io avrei dato rosso per un altro motivo». Parla l’ex arbitro. L’ex arbitro Mauro Bergonzi, ospite a “La Domenica Sportiva”, ha analizzato l’episodio più controverso di Hellas Verona-Inter: il fallo del difensore nerazzurro Yann Bisseck sull’attaccante scaligero Giovane. Bergonzi ha spiegato che la decisione dell’esperto arbitro, Daniele Doveri, di estrarre solo il cartellino giallo è regolamentare. Secondo l’ex fischietto, non si trattava di una chiara occasione da gol (DOGSO) poiché il pallone, dopo il contrasto, si stava allargando verso l’esterno e l’attaccante era ancora distante dalla porta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Verona Inter, Bergonzi a sorpresa: «Decisione al limite di Doveri su Bisseck, non è chiara occasione da gol ma io avrei dato rosso per un altro motivo»

