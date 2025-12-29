Moviola Milan-Verona ma quale rigorino | l’analisi del fallo netto di Nelsson su Nkunku

La moviola di Milan-Verona, match della 17ª giornata di Serie A 2025-2026 disputato a San Siro, analizza un episodio chiave: il fallo di Nelsson su Nkunku. La partita, conclusa con una vittoria rossonera per 3-0, offre spunti di riflessione sulle decisioni arbitrali e sulle immagini che ne sono scaturite. Di seguito, un approfondimento sulla correttezza dell’intervento e sulle implicazioni di questa azione nel contesto della gara.

Moviola Gazzetta: corretto il rigore concesso al Milan, Nelsson si disinteressa del pallone - La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina analizza gli episodio arbitrali di Milan- milannews.it

Milan-Verona, moviola: Nkunku trattenuto, rigore per i rossoneri. Saelemaekers protesta - L'arbitro del match sarà Michael Fabbri, assistito da Gamal Mokhtar e Alex Cavallina. msn.com

Moviola #MilanVerona Il pensiero di #Marelli x.com

ZUFFERLI BOCCIATO: Voto 5 dalla Gazzetta per l'arbitro di Napoli-Milan. #NapoliMilan #Supercoppa #Zufferli #Moviola #Maignan #Gazzetta #VAR #Arbitri #SempreMilan - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.