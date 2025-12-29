Moviola Milan-Verona ma quale rigorino | l’analisi del fallo netto di Nelsson su Nkunku
La moviola di Milan-Verona, match della 17ª giornata di Serie A 2025-2026 disputato a San Siro, analizza un episodio chiave: il fallo di Nelsson su Nkunku. La partita, conclusa con una vittoria rossonera per 3-0, offre spunti di riflessione sulle decisioni arbitrali e sulle immagini che ne sono scaturite. Di seguito, un approfondimento sulla correttezza dell’intervento e sulle implicazioni di questa azione nel contesto della gara.
La moviola di Milan-Verona, 'lunch match' della 17^ giornata della Serie A 2025-2026, disputatosi ieri pomeriggio a 'San Siro' e terminata 3-0 per il Diavolo, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. C'era rigore su Christopher Nkunku?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Moviola Milan Torino, Marelli spiega le decisioni arbitrali del primo tempo: «Ecco come valuto il rigore assegnato al Torino. Gol di Zapata? Su Nkunku nessun fallo»
Leggi anche: Milan Lazio, Hernanes non ha dubbi: «Contatto Romagnoli Pavlovic? Ma quale rigore, non era neanche fallo!». La sua analisi
Moviola Milan-Verona: c'era il rigore su Nkunku? Contatto con Nelsson in area, cosa è successo; La moviola di Milan-Verona: corretto il rigore su Nkunku?; Milan-Verona, moviola LIVE; Moviola Napoli-Milan: Hojlund cade in area ma non c'è rigore, chiesto il rosso per Rabiot, Maignan rischia l'espulsione.
Milan-Verona, moviola: che fischi dal Meazza per l’arbitro, cosa è successo sul rigore e sul gol annullato - La prova dell’arbitro di Faenza Michael Fabbri nel lunch match della diciottesima giornata di serie A Milan- sport.virgilio.it
Moviola Gazzetta: corretto il rigore concesso al Milan, Nelsson si disinteressa del pallone - La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina analizza gli episodio arbitrali di Milan- milannews.it
Milan-Verona, moviola: Nkunku trattenuto, rigore per i rossoneri. Saelemaekers protesta - L'arbitro del match sarà Michael Fabbri, assistito da Gamal Mokhtar e Alex Cavallina. msn.com
Moviola #MilanVerona Il pensiero di #Marelli x.com
ZUFFERLI BOCCIATO: Voto 5 dalla Gazzetta per l'arbitro di Napoli-Milan. #NapoliMilan #Supercoppa #Zufferli #Moviola #Maignan #Gazzetta #VAR #Arbitri #SempreMilan - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.