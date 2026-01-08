Moviola Lazio Fiorentina succede di tutto! Due episodi da brividi si accende la protesta biancoceleste!

La partita tra Lazio e Fiorentina è stata caratterizzata da due episodi chiave che hanno suscitato discussioni e proteste tra i tifosi biancocelesti. La moviola ha analizzato attentamente le decisioni arbitrali, evidenziando momenti di tensione e polemiche che hanno animato la serata. Di seguito, i dettagli e gli aspetti più rilevanti di un match che rimarrà nelle cronache per le sue decisioni decisive.

Moviola Lazio Fiorentina, serata infuocata: due episodi decisivi e proteste biancocelesti. Tutti i dettagli Lazio Fiorentina è stata una gara segnata da episodi arbitrali e polemiche, soprattutto da parte dei biancocelesti. All'Olimpico, nel match valido per la 19ª giornata di Serie A e ultimo turno del girone d'andata, in palio c'erano punti pesanti per le

La moviola di Lazio-Fiorentina: non si placano le polemiche - Si infiamma dopo poco il match, precisamente al 19', con una trattenuta in area evidente su Gila sugli sviluppi di un corner, clamoroso il mancato intervento del VAR per una trattenuta plateale che ha ... laziopress.it

MOVIOLA | Lazio - Fiorentina, altro scandalo all'Olimpico. Sozza ne combina una per tempo... - Forse una delle serate più agghiaccianti in termini di scelte arbitrali quella andata in scena tra Lazio e Fiorentina. lalaziosiamonoi.it

