Da 0-2 a 2-2 in Fiorentina-Bologna succede di tutto | due rigori per Pioli Kean realizza il pareggio

Aperitivo a Firenze nell’ottava giornata di campionato: calciomercato.it seguirà il match in tempo reale Due vittorie, cinque gol fatti e zero subiti in Conference League. Zero successi, cinque reti realizzate e dieci subite in campionato. Dopo lo splendido 3-0 in casa del Rapid Vienna, i tifosi della  Fiorentina  si augurano di poter vedere la versione europea della squadra anche oggi contro il  Bologna. Stefano Pioli (LaPresse) – calciomercato.it Ultima in classifica con appena 3 punti in classifica, la squadra allenata da Stefano  Pioli  non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole iniziare a dare un senso al suo percorso in Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

