Lazio-Fiorentina 2-2 | due rigori nel recupero finale da brividi all’Olimpico

Lazio-Fiorentina 2-2: un incontro ricco di emozioni e colpi di scena, conclusosi con due rigori nel recupero. La partita, equilibrata e intensa, ha visto entrambe le squadre protagoniste di un finale aperto e teso, con i biancocelesti che hanno conquistato un punto decisivo al 95%. Un risultato che riflette l’andamento incerto e l’importanza di ogni episodio nel corso del match.

La partita sembrava aver preso una direzione precisa, poi l'ha cambiata due volte. Lazio e Fiorentina chiudono sul 2-2 un confronto segnato dagli episodi e da un finale ad alta tensione, con i biancocelesti che evitano la sconfitta solo al 95', quando il dischetto diventa l'ultima ancora. Il pareggio muove poco la classifica e lascia sensazioni contrastanti: la Lazio recrimina per l'occasione mancata, la Fiorentina per una vittoria sfumata a un passo dal traguardo. Primo tempo senza reti, ma non senza segnali. La gara parte con ritmo contenuto e cresce col passare dei minuti. La Lazio prova a prendere campo, costruisce occasioni soprattutto sui calci piazzati e sulle seconde palle, ma trova sempre una risposta attenta della retroguardia viola.

Lazio-Fiorentina 2-2: video, gol e highlights - Tante occasioni per la Lazio già nel primo tempo, ma il vantaggio arriva solo al 52' con Cataldi che triangola e batte De Gea. sport.sky.it

Lazio e Fiorentina impattano all’Olimpico tra rigori e polemiche: Pedro fissa il 2-2 dal dischetto - La Lazio domina e spreca, la Fiorentina risponde colpo su colpo: all’Olimpico finisce 2- fanpage.it

#Lazio 2-2 #Fiorentina : Pedro penalty! #LazioFiorentina #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Serie A. Il Napoli frena: 2-2 con il Verona. Bologna-Atalanta 0-2. Ora in campo Parma-Inter In campo anche Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.45 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook

