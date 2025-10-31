Verona-Inter probabili formazioni | Carlos Augusto scalda i motori
La vittoria con la Fiorentina per 3-0 è passata in archivio e per l’Inter è tempo di voltare pagina. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, dimostrando di avere ancora ciò che serve per lottare per lo Scudetto. I nerazzurri sono tornati sulla giusta scia e devono arrivare nel migliore dei modi alla sosta per le Nazionali. La prossima gara è quella con il Verona, in programma domenica 2 novembre alle ore 12:30 allo stadio Bentegodi. Un match estremamente delicato, contro un cliente che ha necessario bisogno di punti salvezza davanti al suo pubblico. Cristian Chivu sa di trovarsi di fronte ad un altro importante test, ad una sfida da non sbagliare per tenere il passo delle prime della classe. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
