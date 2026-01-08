Capodanno di sangue | gravi ferite da botti e scacciacani cinque giovani operati al San Gerardo di Monza

Durante la notte di Capodanno, l’IRCCS San Gerardo di Monza ha assistito cinque giovani con gravi ferite riportate a causa di esplosioni di petardi e scacciacani. Gli interventi chirurgici sono stati necessari per trattare traumi importanti. L’incidente evidenzia i rischi legati all’uso improprio di fuochi d’artificio e strumenti pirotecnici durante le festività.

Un bilancio pesantissimo quello registrato nella notte di Capodanno all'IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, messo a dura prova da una serie di gravi traumi causati dallo scoppio di petardi e dall'uso improprio di pistole a salve. Tra le 22.30 del 31 dicembre 2025 e le 10.30 del mattino seguente, il Pronto Soccorso ha

