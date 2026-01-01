Botti di Capodanno due 12enni feriti a Milano | uno ha perso la mano

Da periodicodaily.com 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, due dodicenni sono rimasti feriti durante i festeggiamenti di Capodanno a causa di esplosioni di botti. La polizia è intervenuta in via Alfonso Gatto su segnalazione del 118, riscontrando che uno dei ragazzi ha subito la perdita di una mano. L’incidente evidenzia i rischi associati all’uso di fuochi d’artificio durante le celebrazioni.

(Adnkronos) – Due dodicenni sono rimasti feriti a Milano, facendo esplodere dei botti. Nella tarda mattinata di oggi una pattuglia della stazione Milano Crescenzago è intervenuta in via Alfonso Gatto, a seguito di una segnalazione del 118, poiché due minorenni sono rimasti gravemente feriti.  In particolare uno dei due, che ha perso una mano, è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

