Monte Tifata domenica escursione guidata con Irpiniavventura
Domenica, scopri il Monte Tifata con un'escursione guidata organizzata da Irpiniavventura. Un’occasione per immergersi nella natura, ammirare i panorami e conoscere la storia di questa area naturalistica del Casertano. Un percorso pensato per appassionati e curiosi, ideale per trascorrere una giornata all'aperto in compagnia di guide esperte.
Una domenica all’aria aperta tra boschi, panorami e storia: è l’iniziativa organizzata da Irpiniavventura, che propone per questa domenica un’escursione guidata sul Monte Tifata, una delle aree naturalistiche più suggestive del Casertano.Il percorso ad anello, lungo circa 9 chilometri con un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
