Monte Tifata domenica escursione guidata con Irpiniavventura

Da avellinotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica, scopri il Monte Tifata con un'escursione guidata organizzata da Irpiniavventura. Un’occasione per immergersi nella natura, ammirare i panorami e conoscere la storia di questa area naturalistica del Casertano. Un percorso pensato per appassionati e curiosi, ideale per trascorrere una giornata all'aperto in compagnia di guide esperte.

Una domenica all’aria aperta tra boschi, panorami e storia: è l’iniziativa organizzata da Irpiniavventura, che propone per questa domenica un’escursione guidata sul Monte Tifata, una delle aree naturalistiche più suggestive del Casertano.Il percorso ad anello, lungo circa 9 chilometri con un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Solstizio d'inverno sul Monte Somma con Irpiniavventura

Leggi anche: Irpiniavventura, escursione sul Sentiero delle Sirenuse

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

San Prisco, si perdono durante escursione sul Monte Tifata, tre 17enni salvati dai vigili del fuoco - Momenti di panico per tre ragazzi diciassettenni di Casapulla, appassionati di escursionismo, che - ilmattino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.