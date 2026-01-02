Irpiniavventura escursione sul Sentiero delle Sirenuse

Il 4 gennaio 2026 si svolgerà un'escursione guidata sul Sentiero delle Sirenuse, situato a Torca, frazione di Massa Lubrense (NA). Un’occasione per esplorare il paesaggio naturale e le bellezze del territorio, con un percorso adatto a chi desidera conoscere meglio questa area. L’evento è organizzato da Irpiniavventura, per apprezzare in modo semplice e rispettoso l’ambiente che ci circonda.

Domenica 4 gennaio 2026 si terrà un'escursione guidata sul Sentiero delle Sirenuse, nel territorio di Torca, frazione di Massa Lubrense (NA). L'iniziativa è organizzata da Irpiniavventura ASD e propone un itinerario panoramico tra natura e mito, con vista sugli isolotti de Li Galli, legati alla.

