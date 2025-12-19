Solstizio d' inverno sul Monte Somma con Irpiniavventura

Preparati a vivere un'esperienza unica: il solstizio d'inverno sul Monte Somma con Irpiniavventura. Il 21 dicembre 2025, unisciti a noi per un'escursione memorabile, immersa nella magia di questa stagione e nel suggestivo paesaggio vulcanico. Un'occasione speciale per accogliere l'inverno in compagnia di appassionati e apprezzare la bellezza della natura in un momento di grande significato.

Il prossimo 21 dicembre 2025, l'associazione Irpiniavventura vi invita a celebrare l'inizio dell'inverno con un'escursione esclusiva sul Monte Somma. Un'occasione unica per scoprire il lato selvaggio del complesso vulcanico campano, raggiungendo la celebre Punta Nasone (1.132 m) per godere della.

