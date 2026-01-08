Monitoraggio degli alberi e rischio gelate dopo la neve dell' Epifania | chiude il parco della Rocca di Ravaldino

Dopo la nevicata dell'Epifania, il Comune di Forlì prosegue con il monitoraggio degli alberi nel parco della Rocca di Ravaldino, valutando eventuali rischi legati alle gelate. L’intervento mira a garantire la sicurezza di visitatori e residenti, intervenendo tempestivamente in caso di necessità. La collaborazione tra tecnici e amministrazione prosegue per monitorare le condizioni degli alberi e prevenire eventuali pericoli derivanti dal clima recente.

Continua il monitoraggio degli alberi da parte dei tecnici del Comune dopo la nevicata dell'Epifania che ha colpito anche Forlì. L'Amministrazione comunale ha annunciato la chiusura del parco della Rocca di Ravaldino “per motivi di sicurezza” da venerdì fino a lunedì 12 gennaio. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Ghiaccio e rischio gelate, dopo la neve ora è allerta gialla in Emilia Romagna Leggi anche: Taglio degli alberi a rischio, chiude lo svincolo di Gazzi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Alberi a rischio crollo: transennati giardini a Quinto, in arrivo più monitoraggi e una mappa di vulnerabilità - Dopo il caso della palma crollata sui tavolini di un bar a Nervi si riaccendono i riflettori sul tema della sicurezza: l'argomento affrontato in una riunione tra Comune e Aster, ecco i provvedimenti ... genovatoday.it

Tursi studia una mappa degli alberi a rischio crollo e mette le palme nel mirino: “Non più idonee” - Comune e Aster lavorano a un "protocollo condiviso per la gestione del rischio arboreo", la sindaca Salis: "Superiamo la logica emergenziale e investiamo più risorse" ... msn.com

Ghiaccio e rischio gelate, dopo la neve ora è allerta gialla in Emilia Romagna - Le nevicate sono terminate in pianura e collina ma il forte calo termico non allenta la presa: la Protezione civile ha emanato una criticità meteo per temperature rigide che in alcune aree resteranno ... msn.com

MESSINA, EMERGENZA NEVE E VENTO: LA CITTÀ METROPOLITANA IN PRIMA LINEA PER GARANTIRE LA SICUREZZA Interventi su strade provinciali, rimozione di alberi caduti e monitoraggio costante del territorio - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.