Taglio degli alberi a rischio chiude lo svincolo di Gazzi

Messinatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per garantire la sicurezza stradale, sono in programma interventi di rimozione degli alberi a rischio lungo la tangenziale. Dalle ore 21 dell’11 dicembre alle 6 del 12 dicembre 2025, sarà chiuso lo svincolo di Gazzi, per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

