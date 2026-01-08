Monica Vaccaro | arriva da Napoli il nuovo capo di gabinetto della Prefettura di Bologna

La Prefettura di Bologna ha annunciato il nuovo capo di gabinetto, il viceprefetto Monica Vaccaro. Dal 30 dicembre, si è ufficialmente insediata in questa posizione, portando la sua esperienza e competenza all’interno dell’ente. La nomina di Vaccaro rappresenta un passaggio importante per l’organizzazione della Prefettura, che prosegue nel suo impegno di coordinamento e gestione delle attività istituzionali sul territorio.

Vaccaro, nata a Napoli il 20 maggio 1984, "si è laureata con lode in Giurisprudenza nel 2007 all'Università Federico II di Napoli, e nel 2008 ha acquisito il diploma post-laurea alla Scuola di specializzazione per le professioni legali dello stesso Ateneo". Entrata come funzionario amministrativo al ministero dell'Economia nel dicembre del 2010, "si è occupata, alla Ragioneria generale dello Stato-Igepa, dell'attuazione della normativa in materia di patto di stabilità delle Regioni e dell'applicazione dei nuovi principi dell'armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti locali".

