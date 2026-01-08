Monica Vaccaro | arriva da Napoli il nuovo capo di gabinetto della Prefettura di Bologna

8 gen 2026

La Prefettura di Bologna ha annunciato il nuovo capo di gabinetto, il viceprefetto Monica Vaccaro. Dal 30 dicembre, si è ufficialmente insediata in questa posizione, portando la sua esperienza e competenza all’interno dell’ente. La nomina di Vaccaro rappresenta un passaggio importante per l’organizzazione della Prefettura, che prosegue nel suo impegno di coordinamento e gestione delle attività istituzionali sul territorio.

La Prefettura di Bologna ha un nuovo capo di gabinetto. Il 30 dicembre, fa sapere la stessa Prefettura, l’incarico è stato assunto dal viceprefetto Monica Vaccaro. Vaccaro, nata a Napoli il 20 maggio 1984, “si è laureata con lode in Giurisprudenza nel 2007 all’Università Federico II di Napoli, e nel 2008 ha acquisito il diploma post-laurea alla Scuola di specializzazione per le professioni legali dello stesso Ateneo”. Entrata come funzionario amministrativo al ministero dell’Economia nel dicembre del 2010, “si è occupata, alla Ragioneria generale dello Stato-Igepa, dell’attuazione della normativa in materia di patto di stabilità delle Regioni e dell’applicazione dei nuovi principi dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti locali”. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

