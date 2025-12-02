Giacomo Pintus è il nuovo capo di gabinetto della Prefettura di Bergamo

Lunedì 1° dicembre si è insediato il nuovo capo di gabinetto della Prefettura di Bergamo, il viceprefetto Giacomo Pintus. Nato a Cagliari il 6 febbraio 1986, laureato in giurisprudenza, è entrato nella carriera prefettizia nel 2016. Dal 2016 al 2025 è stato assegnato alla Prefettura di Monza e della Brianza ove ha ricoperto il ruolo di Capo di Gabinetto del Prefetto e diretto le Aree “Ordine e Sicurezza pubblica”, “Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico”, “Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it