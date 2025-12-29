Il 29 dicembre 2025, Leandro Peraino assume ufficialmente il ruolo di Capo di Gabinetto della Prefettura di Arezzo, incarico conferito dal Prefetto. In qualità di Viceprefetto Aggiunto, Peraino sostituisce il precedente responsabile e coordina le attività amministrative e istituzionali della prefettura, contribuendo alla gestione delle funzioni di rappresentanza e di tutela dell’ordine pubblico sul territorio.

Da oggi, 29 dicembre 2025, il Viceprefetto Aggiunto Leandro Peraino assume le funzioni di Capo di Gabinetto della Prefettura di Arezzo, su incarico conferito dal Prefetto. Laureato con lode in Giurisprudenza presso l' Università LUISS Guido Carli e in Scienze delle Amministrazioni e delle Politiche Pubbliche presso l' Università di Roma La Sapienza, il dott. Peraino è abilitato all'esercizio della professione forense ed è in possesso del Diploma di specializzazione per le professioni legali e del Master SIOI in Protezione strategica del sistema Paese. Entrato nella carriera prefettizia nel 2019, ha prestato servizio presso la Prefettura di Roma e, dal 2021, presso la Prefettura di Arezzo, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità.

© Lortica.it - Arezzo, Leandro Peraino nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura

