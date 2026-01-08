Minneapolis | l' Ice uccide una donna Trump accusa la vittima Nella città di George Floyd un altro omicidio divide l' America

A Minneapolis, città ancora scossa dalla memoria di George Floyd, si ripresenta un episodio tragico: una donna è stata uccisa in circostanze che riaccendono il dibattito sulla gestione delle autorità. Un nuovo video evidenzia le tensioni tra cittadini e forze dell’ordine, suscitando reazioni e accuse. La vicenda riporta l’attenzione sulla lotta per la giustizia e la responsabilità in una comunità ancora segnata da eventi passati.

Un altro video riscrive la storia di un abuso delle autorità verso i cittadini. Sempre a Minneapolis, Minnesota, una città che credeva di aver imparato qualcosa cinque anni fa, dopo la morte di George Floyd, ucciso dalla polizia, e che invece si ritrova ancora una volta al centro di una morte «che non doveva accadere». L'agente spara e uccide: la ricostruzione Stavolta il video girato da una. 🔗 Leggi su Feedpress.me

