Napoli Inter LIVE 0-0 | occasionissima per Lautaro Milinkovic Savic si oppone col corpo!
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18 al Maradona per Napoli Inter, match valevole per l’8^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Maradona per Napoli Inter, il big match dell’ 8° turno di Serie A. I partenopei di Conte sono reduci dal KO rimediata contro il Torino per 1 a 0, mentre i nerazzurri di Chivu sono reduci dal successo per 0 ad 1 contro la Roma. Grazie al pareggio di ieri del Milan per 2 a 2 contro il Pisa, la squadra che vincerà oggi andrebbe al primo posto in classifica, scavalcando i rossoneri. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Antonio Conte ha deciso: David Neres al centro dell'attacco Questo l'undici titolare di Napoli-Inter Scelte giuste #NapoliInter #Conte - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Inter: 55 mila al Maradona, patto tra Conte e vecchia guardia - X Vai su X
LIVE - Napoli-Inter 0-0, 17': ghiotta chance per Lautaro, che però trova l'opposizione di Milinkovic-Savic - Sul pressing di Barella, Spinazzola perde un pallone sanguinoso che finisce sui piedi di Lautaro. Lo riporta fcinternews.it
LIVE - Napoli-Inter 0-0, 9': occasione per Bastoni, colpo di spalla che finisce a pochi centimetri dal palo - Bastoni arriva di testa (più con la spalla) sul corner di Calhanoglu, palla che sibila a pochi centimetri dal palo. Riporta msn.com
Napoli-Inter 0-0, Conte sorprende con Neres falso nueve (LIVE) - Arriva l'Inter al Maradona e Conte lancia Neres davanti e Juan Jesus dietro. Lo riporta ilnapolista.it