Milan-Genoa finisce 1-1 | gol di Colombo al 28' Leao pareggia al 92' Stanciu sbaglia un rigore 99' | La partita
Il match tra Milan e Genoa si conclude con un pareggio 1-1. Colombo apre le marcature al 28’, mentre Leao pareggia nel recupero al 92’. Nel finale, Stanciu sbaglia un rigore al 99’. La partita conferma la formazione titolare per lo scontro con il Cagliari, senza rotazioni. Un risultato che mantiene in equilibrio le posizioni in classifica, in vista degli impegni futuri.
Niente turnover in vista dello scontro diretto con il Cagliari, l’allenatore rossoblù schiera i titolari. Sucu a San Siro, forcing del club per il portiere brasiliano. Allegri rilancia la coppia Pulisic-Leao. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
