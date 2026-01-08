Milan-Genoa 0-1 gol di Colombo al 28' Rossoblù in vantaggio a San Siro a 1 minuto dalla fine | La diretta
Nel match tra Milan e Genoa, i liguri si sono imposti 1-0 con un gol di Colombo al 28'. La partita si è conclusa a pochi secondi dalla fine, con il Genoa in vantaggio a San Siro. L’allenatore rossoblù ha mantenuto la formazione titolare, indicando l’importanza di questa vittoria in vista dello scontro diretto con il Cagliari.
Niente turnover in vista dello scontro diretto con il Cagliari, l’allenatore rossoblù schiera i titolari. Sucu a San Siro, forcing del club per il portiere brasiliano. Allegri rilancia la coppia Pulisic-Leao. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
