Milan-Genoa 0-1 gol di Colombo al 28' Rossoblù in vantaggio a San Siro a 1 minuto dalla fine | La diretta

Nel match tra Milan e Genoa, i liguri si sono imposti 1-0 con un gol di Colombo al 28'. La partita si è conclusa a pochi secondi dalla fine, con il Genoa in vantaggio a San Siro. L’allenatore rossoblù ha mantenuto la formazione titolare, indicando l’importanza di questa vittoria in vista dello scontro diretto con il Cagliari.

Milan-Genoa (0-1): ultimi minuti di partita... - 82' Cross a rientrare di Martin dalla destra e colpo di testa di Colombo, fuori non di ... milannews.it

LIVE Milan-Genoa 0-1 Serie A 2025/2026: Genoa schiera il 5-4-1 - Genoa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Serie A'da Milan - Genoa karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com

Milan-Genoa Sensazioni - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.