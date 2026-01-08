Milan-Genoa finisce 1-1 | gol di Colombo al 28' Leao pareggia al 92' Stanciu sbaglia un rigore 99' | La diretta

Milan-Genoa si conclude con un pareggio 1-1, con i gol di Colombo al 28' e Leao al 92'. Nel finale, Stanciu fallisce un rigore al 99'. La partita si è disputata senza rotazioni, in vista dello scontro diretto con il Cagliari, con l’allenatore rossoblù che ha schierato la formazione titolare. Un risultato che mantiene in equilibrio le due squadre in classifica.

LIVE Milan-Genoa 0-1 Serie A 2025/2026: Genoa schiera il 5-4-1 - Genoa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Milan-Genoa 0-1 | Colombo segna al 28'! Altro ERRORE VIRALE di Fofana | OneFootball - Al 16' avviene un contatto in area del Milan durante un duello aereo tra Pavlovic e Colombo: il difensore del Milan tocca leggermente col braccio la nuca dell'attaccante, che cade e chiede il rigore. onefootball.com

Serie A'da Milan - Genoa karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com

MILAN-GENOA Per la sfida di questa sera tra #Milan e #Genoa, valevole per la 19a giornata di #SerieA, si va verso i 70 mila spettatori a San Siro Per questa occasione, Fondazione Milan ha invitato circa 1500 bambini e ragazzi a vivere dal vivo il pri - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.