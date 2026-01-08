Milan-Genoa finisce 1-1 | gol di Colombo al 28' Leao pareggia al 92' Stanciu sbaglia un rigore 99' | La diretta
Milan-Genoa si conclude con un pareggio 1-1, con i gol di Colombo al 28' e Leao al 92'. Nel finale, Stanciu fallisce un rigore al 99'. La partita si è disputata senza rotazioni, in vista dello scontro diretto con il Cagliari, con l’allenatore rossoblù che ha schierato la formazione titolare. Un risultato che mantiene in equilibrio le due squadre in classifica.
Niente turnover in vista dello scontro diretto con il Cagliari, l’allenatore rossoblù schiera i titolari. Sucu a San Siro, forcing del club per il portiere brasiliano. Allegri rilancia la coppia Pulisic-Leao. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Milan-Genoa 0-1, gol di Colombo al 28'. Rossoblù in vantaggio a San Siro a 1 minuto dalla fine | La diretta
Leggi anche: Milan-Genoa 0-1, gol di Colombo al 28'. I rossoblù chiudono il primo tempo in vantaggio a San Siro | La diretta
Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Serie A, Cagliari-Milan 0-1: la decide un gol di Leao. Rossoneri tornano primi. HIGHLIGHTS; Pari e patta al Ferraris finisce 1-1; Serie A. Il Genoa sfida il Milan: le parole di mister De Rossi.
Milan-Genoa 0-1 a fine primo tempo: per ora decide un gol di Colombo - Il Milan non ha giocato un brutto primo tempo, creando diverse occasioni da gol ... milannews.it
LIVE Milan-Genoa 0-1 Serie A 2025/2026: Genoa schiera il 5-4-1 - Genoa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Milan-Genoa 0-1 | Colombo segna al 28'! Altro ERRORE VIRALE di Fofana | OneFootball - Al 16' avviene un contatto in area del Milan durante un duello aereo tra Pavlovic e Colombo: il difensore del Milan tocca leggermente col braccio la nuca dell'attaccante, che cade e chiede il rigore. onefootball.com
Serie A'da Milan - Genoa karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com
MILAN-GENOA Per la sfida di questa sera tra #Milan e #Genoa, valevole per la 19a giornata di #SerieA, si va verso i 70 mila spettatori a San Siro Per questa occasione, Fondazione Milan ha invitato circa 1500 bambini e ragazzi a vivere dal vivo il pri - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.