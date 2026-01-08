Milan-Genoa di Serie A 0-1 | arriva il gol dell’ex segna Colombo | LIVE News
Alle ore 20:45 si disputa Milan-Genoa, partita valida per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026 allo stadio 'San Siro' di Milano. Segui la cronaca in tempo reale di un match deciso dall'ex Colombo, che ha portato il Genoa in vantaggio. Questa diretta testuale offre aggiornamenti continui sull’andamento dell’incontro.
