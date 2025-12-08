Torino-Milan 2-1 | Rabiot segna un gol pazzesco siamo vivi! | Serie A News

Nel match tra Torino e Milan, Adrien Rabiot segna un gol spettacolare al 24' che riapre la partita e infiamma l'entusiasmo dei tifosi rossoneri. La sfida si accende con un risultato di 2-1 in favore dei granata, ma il gol di Rabiot rappresenta un momento chiave nel racconto della partita.

Adrien Rabiot, al 24', segna il suo primo gol con la maglia del Milan riaprendo il risultato della partita in casa del Torino: il racconto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

