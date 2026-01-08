Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Milan Genoa 0-1 Colombo in gol

Qui trovi gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati della Serie A 2025/26. Al momento, Milan e Genoa si affrontano con il Genoa in vantaggio per 1-0 grazie a Colombo. Segui tutte le partite e le ultime notizie sul campionato italiano, con un focus particolare sulla Juventus e il suo andamento stagionale. Resta con noi per aggiornamenti puntuali e analisi dei incontri in corso.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata. Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 19ª giornata; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; Serie C – Risultati 20° giornata e classifiche aggiornate; Calendario, risultati, marcatori delle partite dell'Hellas Verona della stagione 2025/2026. Serie A 2025/26, tutti i risultati della diciottesima giornata e la classifica! - Ecco tutti i risultati della diciottesima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica.

Serie A, risultati e classifica 18ª giornata 2025/26: Juve bloccata ma 4ª, bagarre per salvezza e scudetto - Nei giorni scorsi si è concluso il diciottesimo turno del campionato di Serie A 2025/26, in attesa dei recuperi ... restodelcalcio.com

Pagelle 19° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio - 26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori ... calciomagazine.net

WESLEY esulta come DYBALA, vola GASPERINI: Roma-Como 1-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Ottima prestazione per Rebecca Passler che prosegue la serie di ottimi risultati avviata in chiusura di 2025: l’altoatesina con l’undicesimo posto pareggia il proprio miglior risultato in carriera. Leggi le news: https://tinyurl.com/yc8yrmax #wearefisi #fisinews - facebook.com facebook

Risultati #SerieA , il #Napoli frena e aggancia il #Milan x.com

