Milan-Genoa 0-1 gol di Colombo al 28' I rossoblù chiudono il primo tempo in vantaggio a San Siro | La diretta

Nel match di San Siro, Genoa conquista un vantaggio di 1-0 contro il Milan grazie a un gol di Colombo al 28’. La formazione rossoblù, senza turnover, si presenta con i titolari in vista dello scontro diretto con il Cagliari. La partita si svolge in un contesto di grande attenzione, con entrambe le squadre impegnate a ottimizzare le proprie prestazioni in vista delle prossime sfide cruciali.

