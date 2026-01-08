Milan-Genoa 0-1 gol di Colombo al 28' I rossoblù iniziano il secondo tempo in vantaggio a San Siro | La diretta
Nella partita di San Siro, il Genoa conquista un vantaggio con il gol di Colombo al 28' del primo tempo, terminando la prima frazione in vantaggio. L’allenatore rossoblù decide di mantenere i titolari anche nel secondo tempo, in vista dello scontro diretto con il Cagliari. Segui la diretta per gli aggiornamenti sul match.
Niente turnover in vista dello scontro diretto con il Cagliari, l’allenatore rossoblù schiera i titolari. Sucu a San Siro, forcing del club per il portiere brasiliano. Allegri rilancia la coppia Pulisic-Leao. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
