Milan-Genoa 0-1 Colombo al 28' porta in vantaggio i rossoblù | La diretta

Nel match tra Milan e Genoa, il risultato finale è di 0-1, con Colombo che segna al 28° minuto portando in vantaggio i rossoblù. L'allenatore del Genoa ha scelto di schierare la formazione titolare, mantenendo una formazione offensiva in vista dello scontro diretto con il Cagliari. La partita ha riflesso la determinazione della squadra di fronte a un avversario importante, con un risultato che può influenzare la classifica.

