Il 08 gennaio 2026 a Roma, le condizioni meteorologiche si manterranno generalmente stabili nelle prime ore del mattino, con temperature minime in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Durante la giornata, si prevedono nuvolosità irregolare e locali fenomeni di pioggia, soprattutto nelle zone collinari e montuose. Le temperature rimarranno stabili o in lieve diminuzione, con un calo più marcato al Nord. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni in velocità bassa in pianura padana il terreno altrove locali fenomeni in Romagna con neve fin verso i 400 metri al pomeriggio non sono attese particolari variazioni tra la serata era notte numero si trova Menton a tempo ancora asciutto Salvo di fino a misura Romagna con neve a quote collinari al centro al mattino tempo instabile con piogge diffuse neve in Appennino oltre 1600 1700 metri al pomeriggio poche variazioni Salvo un della quota neve sull'Appennino umbro-marchigiano localmente fino in collina tra la terra e la notte ancora tempo instabile con piogge sparse Quota neve dai 500 metri tra Umbria e Marche tiene 1600 m dell'Abruzzo Azzu dal mattino locali pioggia su Sardegna in campagna asciutta altrove con nuvolosità irregolare in transito al pomeriggio locali fenomeni anche sul Molise perlopiù invariato sulle altre regioni tra la serata era notte limitazioni in graduale estensione sul resto del Sud temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione su tutta Italia calo più intenso al nord ed è tutto buon proseguimento di mi ricordo che le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

