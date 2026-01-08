Meteo le previsioni per il weekend in Toscana

Le previsioni meteo per il weekend in Toscana segnalano un cambiamento nelle condizioni climatiche. Dopo le temperature molto rigide di questa mattina, con valori fino a -17 °C a quote elevate, una nuova perturbazione, denominata Manuel Mazzoleni, entrerà in scena entro la fine della giornata. È importante monitorare gli aggiornamenti per affrontare al meglio le eventuali variazioni del tempo e pianificare le attività nel rispetto delle condizioni atmosferiche.

Dopo il risveglio gelido di stamani, con valori che hanno sfiorato i -12 °C nel Fiorentino a 300 m di quota, punte di -17 °C a 450 m e -11 °C nell’Aretino a 400 m, una nuova perturbazione - Manuel Mazzoleni di 3Bmeteo - è attesa in arrivo entro la fine della giornata, pilotata da una nuova ed. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

