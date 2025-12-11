Meteo Toscana le previsioni del weekend Cielo grigio ma stabile nebbie insistenti e clima mite in montagna

Le previsioni meteo per il weekend in Toscana indicano un tempo stabile, caratterizzato da cielo grigio, nebbie persistenti e temperature miti in montagna. L'anticiclone presente sulla regione garantisce condizioni di stabilità atmosferica, mantenendo lontane le perturbazioni e favorendo la formazione di nubi basse e foschie diffuse.

Firenze, 11 dicembre 2025 – La Toscana resta sotto il segno della stabilità atmosferica, con un anticiclone che mantiene lontane le perturbazioni ma favorisce nubi basse, foschie e nebbie diffuse. Le previsioni del Lamma. Secondo le previsioni del consorzio Lamma, oggi, giovedì 11 dicembre, il cielo si presenta nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte del territorio, con nebbie in parziale dissolvimento nel pomeriggio. Ampie schiarite interesseranno soltanto l’alta montagna. I venti resteranno deboli e variabili, mari calmi o poco mossi, temperature stazionarie o in lieve calo. Toscana, le condizioni meteo di giovedì 11 dicembre Venerdì 12 dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meteo Toscana, le previsioni del weekend. Cielo grigio ma stabile, nebbie insistenti e clima mite in montagna

