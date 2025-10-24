Tra sole e pioggia le previsioni meteo del weekend in Toscana

Firenze, 24 ottobre 2025 – Dopo la breve tregua di oggi, 24 ottobre, già domani l'Italia dovrà fare nuovamente i conti con il maltempo, peggioramento atteso anche in Toscana. Allerta meteo in Toscana. Meteo prossima settimana. Il tempo nel weekend di Ognissanti. Ciò è dovuto dal   passaggio di una perturbazione atlantica carica di piogge e temporali, che colpiranno in particolare Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Puglia. Sul resto del Paese non mancheranno però ampie schiarite con temperature ancora miti e gradevoli, specie al Nord e sulle Isole maggiori. Notte delle streghe con la pioggia, in Toscana ombrelli aperti per Halloween. 🔗 Leggi su Lanazione.it

