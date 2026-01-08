Meteo le previsioni per il weekend in Toscana

Le previsioni meteo per il weekend in Toscana indicano un miglioramento dopo le temperature molto basse di stamani, che hanno raggiunto fino a -17 °C in alcune zone. Entro la sera, una nuova perturbazione, denominata Manuel Mazzoleni, porterà cambiamenti nelle condizioni atmosferiche della regione. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per pianificare eventuali attività all’aperto o spostamenti.

Dopo il risveglio gelido di stamani, con valori che hanno sfiorato i -12 °C nel Fiorentino a 300 m di quota, punte di -17 °C a 450 m e -11 °C nell'Aretino a 400 m, una nuova perturbazione - Manuel Mazzoleni di 3Bmeteo - è attesa in arrivo entro la fine della giornata, pilotata da una nuova ed.

Meteo Toscana, weekend nuvoloso e temperature in calo: le previsioni - Terminate le allerte meteo dei giorni scorsi per vento, neve e ghiaccio, il fine settimana sarà perlopiù nuvoloso sulla Toscana, con precipitazioni sparse soprattutto domenica, con temperature in calo ... 055firenze.it

