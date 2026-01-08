Meteo dopo il gelo torna la pioggia | le previsioni a Pisa
Le previsioni meteo per Pisa indicano un cambiamento nelle condizioni atmosferiche, con il ritorno della pioggia dopo un periodo di gelo intenso. Dopo temperature molto basse e valori fino a -17 °C in alcune zone, è prevista una nuova perturbazione proveniente dalla Francia, che porterà piogge e un aumento delle temperature. È importante monitorare gli aggiornamenti per prepararsi alle variazioni climatiche in corso.
Dopo il risveglio gelido di stamani, con valori che hanno sfiorato i -12 °C nel fiorentino a 300 m di quota, punte di -17 °C a 450 m e -11 °C nell’aretino a 400 m, una nuova perturbazione è attesa in arrivo entro la fine della giornata, pilotata da una nuova ed energica depressione dalla Francia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
