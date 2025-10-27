Meteo inizio settimana con il sole poi torna la pioggia | le previsioni a Pisa
"La circolazione su scala europea sta cambiando connotati per il progressivo ritiro dal comparto scandinavo della profonda depressione che ha caratterizzato il tempo degli ultimi giorni. Il vortice sarà scalzato verso la Russia dall'approfondimento sul Regno Unito di una saccatura atlantica. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Settimana in evoluzione: meteo in Calabria dal 27 al 31 ottobre: L’inizio della settimana in Calabria sarà segnato da una certa instabilità atmosferica. La giornata di lunedì porterà un paio di rovesci sparsi, soprattutto nelle ore centrali, che... - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: inizio settimana molto perturbato https://teleradiopace.tv/2025/10/20/meteo-inizio-settimana-molto-perturbato/… - X Vai su X
Settimana parte col sole ma da giovedì nuova perturbazione - L'Italia si prepara a vivere una settimana a due facce, prima con il sole e poi con la pioggia. Segnala ansa.it
Meteo: Prossimi Giorni, anticiclone in rimonta sull'Italia, ma non durerà; le Previsioni per la Settimana - Anticiclone in rimonta sull'Italia in questo inizio di settimana, ma anche questa volta non durerà. ilmeteo.it scrive
Meteo settimana: brutte notizie per Halloween, in arrivo piogge e temporali. Ecco dopo il maltempo rovinerà la festa - it, conferma uno scenario meteo destinato a migliorare temporaneamente grazie a una rimonta anticiclonica, poi però prepariamoci alle grandi piogge. Scrive affaritaliani.it