Il Mercosur è vicino a un accordo definitivo, ma resta da completare l’ultimo passo sulle clausole di salvaguardia. L’Italia, rappresentata dal ministro Lollobrigida, evidenzia l’importanza di garantire che le misure adottate siano sostenute da solide evidenze tecniche e da un supporto politico stabile. I diplomatici stanno lavorando per assicurare che ogni dettaglio sia in linea con gli obiettivi condivisi, per concludere positivamente questa fase negoziale.

«Manca l’ultimo miglio, l’intesa sulle clausole di salvaguardia. I nostri diplomatici stanno verificando che le garanzie ottenute oggi siano supportate da elementi tecnici e politici. Venerdì al Coreper faremo il punto». Queste le parole del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, intervistato da Il Sole 24 Ore, che ha parlato del via libera dell’Italia all’accordo dell’Unione europea con il Mercosur. Come ha spiegato il titolare di via XX settembre, «occorre garantire che i prodotti agricoli dei paesi Terzi e importati in Europa rispettino le medesime regole sulla sicurezza alimentare imposte ai produttori Ue. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mercosur, Lollobrigida: “Manca l’ultimo miglio, vogliamo che le garanzie siano supportate da elementi tecnici e politici”

