Lollobrigida | con garanzie sì a Mercosur

Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha annunciato che l'Italia approverà l'accordo Ue-Mercosur solo se saranno garantite le condizioni richieste dal settore produttivo. Durante un incontro a Bruxelles, ha sottolineato l'importanza di certificare le premesse di sicurezza e tutela prima di procedere alla firma. La decisione sarà presa in base alle garanzie ricevute, in vista della riunione tra i ministri europei e i commissari Ue.

16.30 "Se verranno certificate le premesse di garanzia del mondo produttivo che chiediamo, noi approveremo la sottoscrizione dell'accordo "Ue-Mercosur" A riferirlo il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida in un incontro stampa a Bruxelles precedente alla riunione tra i ministri dei 27 dell'Agricoltura e i commissari Ue all'Agricoltura Hansen, al Commercio Sefcovic e alle relazioni interistituzionali Varhelyi. Aggiunge:"Auspico un documento finale che declini meglio i punti da chiarire".

Lollobrigida: "Con le garanzie sull'agricoltura pronti al sì sul Mercosur" - Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida in un incontro stampa a Bruxelles precedente alla riunione tra i ministri dei 27 dell'Agricoltura e i commissari Ue all'Agricoltura ... ansa.it

Ue-Mercosur, Lollobrigida: ok solo se garantita la tutela dei produttori italiani - Mercosur solo se saranno certificate garanzie: tutela della competitività e reciprocità tra prodotti italiani ed esteri restano condizioni essenziali per proteggere ... italiaatavola.net

Imprese: ministro Lollobrigida, ‘Mercosur? Occorre reciprocità su garanzie prodotti’

"Alla luce delle gravi evidenze emerse sull'uso di antibiotici illegali e promotori della crescita in parte della produzione zootecnica brasiliana, sarebbe irresponsabile accelerare l'approvazione politica dell'accordo UE-MERCOSUR senza garanzie solide, verific x.com

