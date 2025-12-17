Mercosur in bilico all’ultimo miglio l’accordo commerciale Ue-Sudamerica Parigi chiede lo stop Roma | Più garanzie

L’intesa commerciale tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur è in bilico, a un passo dalla conclusione. Parigi chiede di sospendere l’accordo, mentre Roma richiede maggiori garanzie. La firma definitiva dell’accordo di libero scambio tra UE e Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay sembra ora in bilico, minacciata da divergenze di posizioni e dubbi politici.

L’accordo di libero scambio tra Unione europea e Paesi del Mercosur – Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay – rischia di arenarsi proprio nella fase finale. Mentre in Francia tornano a moltiplicarsi le proteste degli agricoltori contro l’intesa (e contro la gestione della dermatite nodulare contagiosa che colpisce alcuni allevamenti del Paese), a Bruxelles si cerca di salvare un’intesa negoziata per oltre venticinque anni, che apre le porte del mercato europeo a carne bovina, pollo, zucchero e miele in arrivo senza oneri dall’America Latina. La richiesta di rinviare il voto avanzata da Parigi nel fine settimana è bastata a far vacillare l’appuntamento previsto sabato in Brasile per la firma dell’accordo alla presenza della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e del capo di Stato Luiz Inácio Lula da Silva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

