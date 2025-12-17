Mercosur in bilico all’ultimo miglio l’accordo commerciale Ue-Sudamerica Parigi chiede lo stop Roma | Più garanzie

L’intesa commerciale tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur è in bilico, a un passo dalla conclusione. Parigi chiede di sospendere l’accordo, mentre Roma richiede maggiori garanzie. La firma definitiva dell’accordo di libero scambio tra UE e Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay sembra ora in bilico, minacciata da divergenze di posizioni e dubbi politici.

© Ilfattoquotidiano.it - Mercosur, in bilico (all’ultimo miglio) l’accordo commerciale Ue-Sudamerica. Parigi chiede lo stop, Roma: “Più garanzie” L’accordo di libero scambio tra Unione europea e Paesi del Mercosur – Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay – rischia di arenarsi proprio nella fase finale. Mentre in Francia tornano a moltiplicarsi le proteste degli agricoltori contro l’intesa (e contro la gestione della dermatite nodulare contagiosa che colpisce alcuni allevamenti del Paese), a Bruxelles si cerca di salvare un’intesa negoziata per oltre venticinque anni, che apre le porte del mercato europeo a carne bovina, pollo, zucchero e miele in arrivo senza oneri dall’America Latina. La richiesta di rinviare il voto avanzata da Parigi nel fine settimana è bastata a far vacillare l’appuntamento previsto sabato in Brasile per la firma dell’accordo alla presenza della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e del capo di Stato Luiz Inácio Lula da Silva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Quante armi americane ha comprato l'Italia e perché? I 2,2 miliardi di euro, l'ultimo accordo su 100 Jassm (e cosa c'entra Kiev) Leggi anche: Dalla Francia: Mondiali 2030 a 64 squadre! Accordo vicino tra Fifa e Sudamerica Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Mercosur, a rischio l’accordo Ue: Parigi chiede un rinvio - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Mercosur, a rischio l’accordo Ue: Parigi chiede un rinvio" pubblicato il 17 Dicembre 2025 a firma di Fq ... ilfattoquotidiano.it

>ANSA-FOCUS/ L'accordo Ue-Mercosur in bilico, dilaga la protesta dei trattori - L'accordo di libero scambio dell'Unione Europea con i Paesi del Mercosur - ansa.it

#Mercosur: #Parigi frena e l’accordo appare nuovamente in bilico. Dopo 25 anni di negoziati, l’intesa con l’#AmericaLatina diventa un test di credibilità geopolitica e commerciale per l’#UnioneEuropea. #ISPIDailyFocus: https://www.ispionline.it/it/pubblicazion - facebook.com facebook

A @SkyTG24 il presidente di #Cia, #Fini, sui temi caldi della settimana europea, tra #accordo in bilico sul #Mercosur e protesta degli #agricoltori per la #Pac, il 18 dicembre a #Bruxelles "Pronti a manifestare tutto il nostro dissenso!" x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.