Il livello del mare sale più rapidamente che negli ultimi 4.000 anni | su Nature lo studio che avverte la Cina

Secondo un nuovo studio pubblicato su Nature, il livello del mare sta salendo più rapidamente che in qualsiasi altro momento degli ultimi 4.000 anni. Le megalopoli costiere della Cina, come Shanghai, Shenzhen e Hong Kong, sono tra le più minacciate, con rischi crescenti di inondazioni e danni infrastrutturali. 🔗 Leggi su Fanpage.it