Maltempo Giani | Nelle prossime 3 ore precipitazioni localmente intense sulle province di Livorno e Pisa
Allerta meteo arancione in corso sulla Toscana nord-occidentale dove si sono registrate dalla nottata intense piogge.Dalla Sala operativa regionale il governatore Eugenio Giani fa il punto della situazione sul maltempo (ore 9.30): “Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio, anche. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Vi aggiorno sul maltempo dalla nostra sala operativa regionale. Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio, anche localmente molto intense, interessano le zone costiere, in particolare livornese e pisano. Nelle prossime 3 ore ancora precipitazi - facebook.com Vai su Facebook
Scuole chiuse a Carrara e Massa per l’ondata di maltempo. Lungo la via Aurelia, in località Fossone, una famiglia rimasta bloccata in casa per lo straripamento di un canale. Salvata dai vigili del fuoco impegnati dall’alba per soccorsi - X Vai su X
