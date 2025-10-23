Tajani si smarca da Meloni sull' Ue | Il diritto di veto? Bisogna superarlo lo diceva anche Berlusconi

A Bruxelles, nel giorno del Consiglio europeo a cui parteciperà Giorgia Meloni, è presente anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, impegnato nel pre-summit del Partito Popolare Europeo. La premier, durante il suo intervento alla Camera, si è detta contraria alla riduzione del diritto di veto nelle procedure di voto tra i 27. "Non ne abbiamo mai parlato in maggioranza - afferma Tajani. Meloni ha detto la sua opinione, io penso invece che si debba fare qualche passo in avanti. Noi siamo una forza europeista, crediamo nel progetto di De Gasperi e Berlusconi" Il vicepremier ha poi parlato di sanzioni e dell'uso degli asset russi congelati: "In linea di principio non sono contrario ma serve una base giuridica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

