Tajani si smarca da Meloni sull' Ue | Il diritto di veto? Bisogna superarlo lo diceva anche Berlusconi

Ilfoglio.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bruxelles, nel giorno del Consiglio europeo a cui parteciperà Giorgia Meloni, è presente anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, impegnato nel pre-summit del Partito Popolare Europeo. La premier, durante il suo intervento alla Camera, si è detta contraria alla riduzione del diritto di veto nelle procedure di voto tra i 27. "Non ne abbiamo mai parlato in maggioranza - afferma Tajani.  Meloni ha detto la sua opinione, io penso invece che si debba fare qualche passo in avanti.  Noi siamo una forza europeista, crediamo nel progetto di De Gasperi e Berlusconi" Il vicepremier ha poi parlato di sanzioni e dell'uso degli asset russi congelati: "In linea di principio non sono contrario ma serve una base giuridica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

