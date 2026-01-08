Medicina | pubblicata la graduatoria del semestre filtro Cosa succede ora

È stata pubblicata la graduatoria degli studenti ammessi a Medicina dopo il semestre filtro. A partire da ora, gli studenti possono verificare la loro posizione e prepararsi per le prossime fasi del percorso accademico. È importante consultare attentamente i dettagli e rispettare le scadenze indicate per procedere con le iscrizioni e le eventuali formalità richieste.

Roma, 8 gennaio 2026 – Pubblicata la graduatoria degli studenti ammessi a Medicina dopo il semestre aperto. Complessivamente 22.688 sono stati considerati idonei (hanno cioè superato i due appelli del semestre filtro), ma i posti a disposizione per quest'anno sono 17.278. Dunque circa 5mila ragazzi dovranno scegliere un corso affine. A quelli di medicina si aggiungono poi i 1.535 idonei di Veterinaria e i 1.072 di Odontoiatria. Secondo quanto fa sapere il Ministero dell'Università e della Ricerca, considerando i tre corsi, oltre 14mila studenti sono stati assegnati all'ateneo di loro prima scelta.

