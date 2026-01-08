Medicina | pubblicata la graduatoria del semestre filtro Cosa succede ora

Da quotidiano.net 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata pubblicata la graduatoria degli studenti ammessi a Medicina dopo il semestre filtro. A partire da ora, gli studenti possono verificare la loro posizione e prepararsi per le prossime fasi del percorso accademico. È importante consultare attentamente i dettagli e rispettare le scadenze indicate per procedere con le iscrizioni e le eventuali formalità richieste.

Roma, 8 gennaio 2026 – Pubblicata la graduatoria  degli studenti ammessi a Medicina dopo il semestre aperto. Complessivamente 22.688 sono stati considerati idonei (hanno cioè superato i due appelli del semestre filtro), ma i posti a disposizione per quest’anno sono 17.278. Dunque circa 5mila ragazzi dovranno scegliere un corso affine.  A quelli di medicina si aggiungono poi i  1.535 idonei di Veterinaria  e i 1.072 di Odontoiatria. Secondo quanto fa sapere il Ministero dell'Università e della Ricerca, considerando i tre corsi, oltre 14mila studenti sono stati assegnati all'ateneo di loro prima scelta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

medicina pubblicata la graduatoria del semestre filtro cosa succede ora

© Quotidiano.net - Medicina: pubblicata la graduatoria del semestre filtro. Cosa succede ora

Leggi anche: A che ora esce la graduatoria di Medicina, dove trovarla e cosa deve fare chi ha superato il semestre filtro

Leggi anche: Test Medicina, come funziona la graduatoria del semestre filtro: fasce e cosa fare in base ai risultati

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Semestre filtro Medicina, attesa domani la pubblicazione della graduatoria nazionale; Quando escono le graduatorie di Medicina: il giorno e l'ora X; In arrivo la graduatoria unica per il secondo semestre di Medicina; A che ora esce la graduatoria di Medicina, dove trovarla e cosa deve fare chi ha superato il semestre filtro.

medicina pubblicata graduatoria semestreGraduatoria di Medicina dopo il semestre filtro online, come consultarla - Finita l’attesa per la graduatoria Medicina 2026, online su Universitaly. quifinanza.it

medicina pubblicata graduatoria semestreTest Medicina, oggi la graduatoria nazionale con i risultati del semestre filtro: tutte le informazioni utili - Test Medicina, oggi, 8 dicembre 2026, sarà pubblicata la graduatoria nazionale con i risultati del semestre filtro ... notizie.it

medicina pubblicata graduatoria semestreMedicina, pubblicata la graduatoria dopo il semestre filtro. Oltre 22 mila idonei - it ROMA (ITALPRESS) – E’ stata pubblicata la graduatoria degli studenti ammessi a Medicina dopo il semestre aperto. ticinonotizie.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.