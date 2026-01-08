Medicina oggi la graduatoria del semestre filtro Per 30mila studenti è stop a tutto atenei divisi sui recuperi

Oggi vengono pubblicate le graduatorie del semestre, con circa 30.000 studenti di Medicina e corsi correlati che rischiano di essere esclusi. La situazione ha generato divisioni tra gli atenei, alcuni pronti a predisporre percorsi di recupero, altri più cauti. La novità evidenzia le sfide del sistema universitario nel gestire il numero di accessi e le modalità di selezione.

Con l'uscita delle graduatorie prevista per oggi, si profila l'esclusione di 30mila studenti da Medicina e corsi affini, spingendo molti verso i ricorsi. Nel frattempo gli atenei si dividono sulla gestione dei recuperi, con Pisa che apre a tutti i bocciati e altri che applicano criteri più rigidi.

