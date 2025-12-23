Semestre filtro Medicina quanti sono gli studenti idonei e come funziona la graduatoria | il decreto del Mur

Dopo i due appelli del test per il semestre filtro di Medicina, gli idonei in tutto sono 25.450 - di cui 22.427 solo per Medicina. Le graduatorie seguiranno i criteri fissati dal ministero dell'Università con un decreto pubblicato oggi: il 12 gennaio saranno pubblicate, e chi ha dei debiti dovrà recuperarli nel suo nuovo Ateneo. Test Medicina 2025-26, tutti dentro. Ecco come funzionerà la sanatoria del MUR che piacerà agli studenti; Secondo appello Medicina, primi risultati e novità in graduatoria; Medicina, il salvagente di Chimica: sufficienza al test per uno su tre; Test medicina, una selezione così è ingiusta. Agevolato chi ha scelto un buon liceo a 14 anni. Se bocci il 90% dei candidati c'è una falla nel sistema. INTERVISTA a Gianfranco Gargano. Semestre filtro Medicina, quanti sono gli studenti idonei e come funziona la graduatoria: il decreto del Mur - Dopo i due appelli del test per il semestre filtro di Medicina, gli idonei in tutto sono 25.

Semestre filtro, sono 22.500 gli studenti idonei a Medicina - Chi non ha raggiunto le tre sufficienze dovrà recuperare il debito formativo nell'ateneo che ... tg24.sky.it

Medicina, oltre 25mila iscritti al "semestre filtro" hanno ottenuto almeno un 18 - Si tratta di coloro che hanno ottenuto, tra il primo e il secondo appello, un voto almeno pari o superiore al 18 a Chimica, Farmacia e Biologia e quindi è questa la platea che, sulla base della ... tg24.sky.it

Milano, flop del semestre filtro di Medicina: solo il 20% supera le prove

#Università #Medicina Nel semestre filtro il numero degli studenti idonei è risultato maggiore dei posti disponibili. Sono 22.500 gli studenti che hanno superato almeno 1 esame sui 2 appelli per chimica, fisica e biologia. I posti disponibili sono però 17.278. x.com

Medicina, semestre filtro: primi risultati tra criticità e valutazioni istituzionali - facebook.com facebook

