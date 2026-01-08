Matt Damon ha perso peso in modo significativo per il ruolo di Ulisse in Odissea, rivelando di essere tornato a un aspetto simile a quello del liceo. La trasformazione fisica, ottenuta attraverso dieta e allenamento mirati, ha permesso all’attore di interpretare al meglio il personaggio, mantenendo un aspetto in linea con le caratteristiche dell’eroe greco e dimostrando l’impegno richiesto per un ruolo così impegnativo.

La dieta e l'allenamento che Matt Damon ha dovuto affrontare per incarnare l'eroe greco Ulisse gli hanno fruttato un fisico invidiabile, come quando era ragazzo. La reunion con Christopher Nolan per Odissea ha reso Matt Damon un figurino. Per incarnare il ruolo dell'epico eroe Ulisse, il divo ha perso molto peso arrivando a pesare appena 75 chili e tornando a essere magro come ai tempi del liceo. Nel corso del podcast New Heights, Damon ha rivelato di aver perso così tanto peso da arrivare a pesare appena 75 chili, come ai tempi del liceo. "Ho avuto la barba per circa un anno", ha detto l'attore, come riporta Entertainment Weekly. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Movieplayer.it - Matt Damon dimagrito drasticamente per Odissea: "Non ero così leggero dal liceo"

