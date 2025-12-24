Matt Damon interpreta un ruolo chiave nell’Odissea di Christopher Nolan, un film che unisce il fascino del mito alle atmosfere estive. L’opera si presenta come un’esperienza coinvolgente, capace di trasmettere un senso di spirito mitico e avventura, rispettando le aspettative di un film estivo. Un’interpretazione che arricchisce la narrazione, offrendo allo spettatore un viaggio tra leggenda e realtà.

L’Odissea di Christopher Nolan rappresenta "esattamente quello che ci si aspetta da un film estivo " e "dovrebbe essere incredibilmente coinvolgente, con uno spirito mitico". Così Matt Damon, ha descritto a Empire, Odissea, l’adattamento firmato da Christopher Nolan del poema omerico. Nell’epic movie, in uscita con Universal il 16 luglio in Italia e il 17 luglio negli Usa, Damon interpreta Ulisse, in un cast di star che comprende Anne Hathaway (Penelope), Tom Holland (Telemaco), Robert Pattinson (Antinoo), Zendaya (Atena), Charlize Theron (Circe), Jon Bernthal (Menelao), Benny Safdie (Agamennone), Bill Irwin (Polifemo) e molti altri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Matt Damon, l’Ulisse nell’Odissea di Nolan: "Film con spirito mitico"

